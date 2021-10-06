قصة سيدة نيجيرية استعادت بصرها ضمن مبادرة عين واحدة لـ«إغاثي الملك سلمان»

الرياض - محمد عبدالله - روى المصور الفوتوغرافي محمد الفالح، قصة السيدة النيجيرية فريدة التي استعادت نظرها ضمن مبادرة عين واحدة التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وقال الفالح، خلال حلوله ضيفًا على برنامج الراصد عبر قناة الإخبارية، أن فريدة لم تكن ترى وعلى مدى ثلاثة أيام لم تبتسم، وعمدت إلى توثيق لحظات حياتها قبيل إجراء العملية وبعدها، إذ تظهر في أحد ومعها متطوع يطلب منها أن تمسك يديه التي تبعد عن وجهها قرابة 5 سنتيمترات، ومن ثم تم تصويرها أثناء سيرها في الشارع دون مرافق بعد إجراء العملية ونجاحها.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة بالكشف على 694 فردًا، وإجراء 400 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 1.985 نوع من الأدوية، وتوزيع 673 نظارة طبية، استفادت منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز في معالجة المصابين بأمراض العيون في الدول المحتاجة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

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