هاجر الخالدي.. قصة سعودية رفضت الوظيفة وأسست مركزًا لرعاية ذوي الاحتياجات

الرياض - محمد عبدالله - من أجل تحقيق حلمها ومطاردة شغفها رفضت المواطنة هاجر الخالدي التحاق بالوظيفة، وأسست مركز «براعة القمة» لرعاية البنات من ذوي الاحتياجات الخاصة فوق عمر 12 عامًا وتهيئتهن لسوق العمل.

وقالت الخالدي، خلال لقائها مع برنامج «يا هلا» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، اليوم الثلاثاء، إن مركز «براعة القمة» حلم تولد معها منذ بداية مسيرتها العملية في مجال التربية الخاصة فكان وجودها رفقة الأمهات وأحاديثهم وكلامهم ومعاناتهم أكثر من وجودها مع الطلاب نفسهم ومن هنا تولدت الفكرة مع كثر المشاكل والحديث عن مستقبل البنات خاصة بعد مرحلة 12 سنة من العمر.

وأضافت: «براعة القمة مركز مختص وموجه خدماته لبرامج تأهيل مهنية لرعاية البنات من ذوي الاحتياجات الخاصة فوق عمر 12 عامًا» موضحة أن من الأشياء الرائعة التي استفادت منها دعم بنك التنمية الاجتماعية والحصول على جائزة أفضل المشاريع الصغيرة التميز على مستوى دول الخليج العربي.

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