نشرة «عاجل».. 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة وعقوبات تنتظر من يقوم بتشغيل المتسللين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم الأخبار على مدار اليوم، على المستوى المحلي والدولي منها: ضبط 13 ألف مقيم غير نظامي، وادانة اليمن لصمت المجتمع المدني في أمام مجازر ميليشيا الحوثي، ولاعب الاتحاد الذي حصد جائزة «الأفضل».

الطيران المدني: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

«النيابة»: 4 عقوبات تنتظر من يقوم بتشغيل المتسلل إلى المملكة

قالت النيابة العامة، إن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

«الجوازات»: ضبط 13 ألف مقيم غير نظامي في 3 سنوات.. وهذه طريقة تعاملنا معهم

قال اللواء صالح المربع، نائب مدير عام الجوازات، إن حملة وطن بلا مخالف حققت خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاقها في عام 2018، نجاحًا باهرًا إذ نجحت في تقليل أعداد المقيمين غير النظاميين داخل حدود المملكة.

الإرياني: المجتمع الدولي صامت أمام مجازر ميليشيا الحوثي

ندد معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة اليمني، باستمرار «تعامي» المجتمع الدولي عن المجازر والفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المدنيين في محافظة مأرب.

روسيا: العودة إلى مباحثات فيينا النووي «مسألة وقت»

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، أن العودة إلى طاولة المفاوضات الخاصة ببرنامج إيران النووي «مسألة وقت» وسيتم استئنافها في مستقبل ليس ببعيد.

بعد أزمة الغواصات.. بلينكن في الإليزيه لبحث «ترميم الثقة»

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمناقشة «ترميم الثقة ورأب الصدع» بين فرنسا والولايات المتحدة، بعد أزمة الغواصات التي نجمت عن التحالف الثلاثي «أوكوس».

«رزيتش» يحصل عى جائزة أفضل مدرب في الدوري عن سبتمبر

نجح الكرواتي كريسمير رزيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ضمك، الحصول على جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هدف النصر غير صحيح.. دائرة الحكام تفجر مفاجآت بشأن الجولة السادسة من الدوري

شاركت دائرة التحكيم داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لاعب الاتحاد يحصد جائزة «الأفضل» في شهر سبتمبر

حصد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قائمة بأفضل الهواتف في عام 2021.. تعرف عليها

مع اقتراب نهاية العام 2021، لا يزال احتمال طرح هواتف جديدة واردًا من قبل عدد من الشركات التقنية العاملة في هذا المجال.

ووضع تقرير لـ«CNET» المتخصص بالأخبار التقنية قائمة بأفضل الهواتف المتوافرة في الأسواق هذا العام، بمقارنة عدة عوامل في الاختيار مثل أداء الكاميرا وعمر البطارية وسعة التخزين وسرعة المعالج وحجم الشاشة ونوعيتها، وغيرها.

6 ساعات «أوف لاين».. ماذا حدث للعالم من دون فيسبوك؟

خلال 6 ساعات فقد فيها العالم الاتصال عبر فيسبوك وتطبيقاته الأشهر، ماسنجر، وإنستجرام، وتطبيق واتساب للتراسل الفوري، بدا الجميع منزعجًا من اختفاء شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما طرح بدوره تساؤلًا حول مدى قدرة البشر على العيش بدون وسائل التواصل الاجتماعي.

هل تسبب تقرير موظفة «فيسبوك» المستقيلة بتعطل الموقع الأزرق.. باحث يجيب

شدد الباحث في تقنية المعلومات خالد أبوإبراهيم على ضرورة تحديث فيسبوك للبروتوكولات لإقفال أي ثغرات وذلك بعدما حدث، أمس الإثنين، من انقطاع خدمات فيسبوك وواتساب وانستجرام لأكثر من 6 ساعات وسط حالة ارتباك عالمية.

«رويترز»: مستخدمون في عدة دول أبلغوا عن مشاكل في استخدام «إنستجرام»

قالت وكالة «رويترز»، إن مستخدمين في عدة دول، أبلغوا عن مشاكل في استخدام تطبيق إنستجرام