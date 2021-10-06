استشاري يكشف أهمية جرعة لقاح كورونا المنشطة ويحدد الفئات المستفيدة منها

الرياض - محمد عبدالله - حدد استشاري الوبائيات والمدير الطبي لبرنامج لقاحات كورونا الدكتور سامي المدرع، الفئات المستفيدة من الجرعة الثالثة للقاح كورونا.

وقال المدرع، خلال لقائه المذاع على قناة «العربية»، إنَّ الجرعة التنشيطية (الثالثة) للقاح فيروس كورونا، مهمة لمرضى زراعة الأعضاء ومرضى الغسيل الكلوي؛ لأن تعامل أجسامهم قد يكون أقل من الجرعتين السابقتين، وكذلك كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس فلهم اولوية الحصول على الجرعة التشيطية.

وأكد المدرع، أنَّ الجرعة التنشيطية مهمة جدا خلال الفترة القادمة؛ للحفاظ على مناعة الفرد والمجتمع ليتعامل الجهاز المناعي مع الفيروس، منوها بأهمية الوصول إلى المناعة المجتمعية باعتبار ذلك هدفًا عملت عليه الدولة لمواجهة الجائحة.

كان عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أكد أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؛ وذلك لأن الملقحين أنفسهم عرضة لكوفيد-19، حتى وإن كان ذلك بنسبة قليلة، وكبار السن والمرضى الذين يعانون من قلّة المناعة أو مرضى السرطان؛ حيث يواجهون الخطر الأكبر، وفق موقع «دويتشه فيله».

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