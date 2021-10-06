بالفيديو.. استشاري يفسر أسباب اعتراض المجتمع على زواج المشاهير

الرياض - محمد عبدالله - فسر استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أسباب اعتراض المجمتمع على زواج المشاهير.

وقال خلال «برنامج ياهلا»، على قناة «روتانا خليجية»، إن هناك إشكالية لرفض ما هو جديد، فعندما يتزوج طبيب من طبيبة يصفق المجتمع أو كذلك محامٍ من محامية، لكن عندما يكون الأمر جديدًا حتى لو كان الفعل ذاته معتاد يحدث هنا الاعتراض.

ودافع الدكتور طارق الحبيب، عن الشباب المشاهير، مشيرًا إلى أنهم لايجبرون أحد على متابعتهم، وإذا كانت هناك أشياء سيئة لماذا إذن يتم متابعتهم وفق قوله؟

وأضاف: «أنا اعتب على بعض المؤسسات الخاصة التي تقوم بالدعاية لبعض الشباب الذين يخرجون من الخارج ويقومون بالإساءة لمجتمعنا سواء باسم المعارض وطبعًا هذا لا، أو المعارض غير المباشر لبعض قيمنا، فيجب على تلك المؤسسات عدم تشجيعهم».

وقال: «إن الزواج أمر سهل وهناك من يعقد هذا الأمر بالقدسية المدعاة، مستكملًا بقوله الزواج هو مقدس ومقدس جدًا لكن بدون تعقيد فعندما يحب إنسان إنسانة ما دخل أي أحد في هذا، فيجب أن يحترم هذا الحب هو يتحمل تبعات هذا التوفيق من عدمه لكن دون التدخل في حياته».



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