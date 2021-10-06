بالفيديو.. «الصحة» توضح مدى إمكانية التخلي عن الكمامات في الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبدالعالي، أن الحصول على الجرعتين واستكمال التحصين أمر مهم جدًا لسلامة الفرد والمجتمع.

وأضاف «متحدث الصحة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الشارع السعودي، على قناة السعودية، أن المراحل السابقة كانت هناك دراسات تقول إن الجرعة من اللقاح لها مفعول ومناعة جيدة لكن بعد ظهور المتحورات وأبرزها دلتا الدراسات أكدت أنه لا يمكن الوصول إلى مستويات مناعة ممتازة إلا بتحقيق الجرعتين لكي تكون الحصانة كافية ومستكملة.

وعن مدى إمكانية التخلي عن الكمامات في الأيام المقبلة، قال متحدث الصحة: إن الجائحة مستمرة ولم يخرج منها العالم لذلك استمرار بعض الإجراءات الوقائية، ومنها استمرار بقاء الكمامة أمر مهم، نظرًا لأن هناك أفرادًا في المجتمع لم يتلقوا اللقاح حتى الآن إضافة إلى وجود فئات مستثناة من أخذ اللقاح لذلك سلامة الجميع مهمة.

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