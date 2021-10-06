محمد بن مسعود - الدمام - إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.. وأُحيل إلى النيابة العامة صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش ضبطت مبلغ (2.450.000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ، وإيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة. 06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 12:41 AM إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه.. وأُحيل إلى النيابة العامة جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود" جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود" صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش ضبطت مبلغ (2.450.000) ريال مجهولة المصدر، بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، وجرى تحريز المبلغ، وإيقاف المتهم، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، جازان.. ضبط مبلغ 2.450.000 ريال مجهولة المصدر بحوزة مخالف لـ"أمن الحدود" ،

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