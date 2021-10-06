، "شرطة مكة" تطيح بلصَّيْن إثر سطوهما على مؤسسة تجارية ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع من العمر، بعد سطوهما على مؤسسة تجارية.
وأبان أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 12:04 AM
اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا للنيابة العامة"شرطة مكة" تطيح بلصَّيْن إثر سطوهما على مؤسسة تجارية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمَيْن من الجنسيتَيْن الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع من العمر، بعد سطوهما على مؤسسة تجارية.
وأبان أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
، "شرطة مكة" تطيح بلصَّيْن إثر سطوهما على مؤسسة تجارية ،
المصدر : الخليج 365
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