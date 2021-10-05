، بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل نحو 48 ساعة على انطلاقة المباراة

كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المخصص لبيع تذاكر المباريات عن بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الياباني المقررة، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأظهرت بيانات الموقع بيع أكثر من نحو 36 ألف تذكرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر من تذاكر المباراة البالغة عددها قرابة 60 ألف تذكرة وهي الطاقة الاستيعابية لملعب الجوهرة المشعة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100 % في المباراتين اللتين سيخوضهما الأخضر، أمام اليابان، الخميس 7 أكتوبر، وأمام الصين، الثلاثاء 12 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.