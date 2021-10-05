جراح بمستشفى المندق يروي قصة نجاح سببها القرآن

الرياض - محمد عبدالله - لم تمنع مهنة الطب الجراح بمستشفى المندق الدكتور محمد زغلول الشباسي من حفظ القرآن الكريم وتدراسه، مؤكدًا أن بركة القرآن قد انعكست بالخير على حياته.

ووجه الشباسي حفظة القرآن الكريم بضرورة المراجعة؛ وذلك لأن عملية الحفظ لا تنتهي كون القرآن «يتفلت إن لم تتعاهده»، وهذا ما جعله ينضم لأكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم عن بُعد رغم انشغالاته ووقته الضيق.

وحول قصته، يقول الدكتور الشباسي: عرفتني زوجتي على أكاديمية الراجحي التابعة لجمعية «خيركم» بجدة من خلال إعلان شاهدته على صفحات الجمعية بوسائل التواصل الاجتماعي؛ فاشتركت ببرنامج الحفاظ للمراجعة وتقوية الحفظ «الحلقة المكثفة» فأنا مستمر في مراجعتي لأصبح من المتقنين والتحقت بحلقة للإتقان تابعة للجمعية مع الشيخ أحمد عمر وأقرأ عليه برواية حفص وشعبة عن عاصم.

وأوضح الشباسي أن للقرآن أثر كبير على حياته العملية والأسرية واصفًا إياه بـ «سر تفوقه» ، فيما نفى وجود سبب مقنع لمن ابتعد عن الحفظ كتاب الله ولم يتعاهده، مبينًا أن هناك سعة في الوقت وأوقات مناسبة للحفظ والمراجعة كأوقات المغرب والعشاء أو بعد الفجر، أو الالتحاق بحلقة مسائية للحفظ ، مؤكدًا أن من يستشعر أنه سيكون من أهل الله وخاصته سيجتهد حتى ينال هذا الشرف.

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