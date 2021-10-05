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بالفيديو.. الزعاق يحلل أسباب الأعاصير في بحر العرب

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الرياض - محمد عبدالله - حلل خبير الأرصاد الجويَّة الدكتور خالد الزعاق، الثلاثاء، أسباب الأعاصير في بحر العرب.

وقال الزعاق، إنَّ بعضَ العلماءِ يعتقدُ أنَّ دورة الكُلَف الشمسية لها علاقة بدورة الأمطار والأعاصير في بحر العرب، مشيرًا إلى أن تلك الكُلف لها  دورة صغيرة ومتوسطة وعظيمة كحال الدورة المناخية.

واستكمل: أنَّ للشمس بقعًا تظهرُ على وجهها على فترات، وتُضفِي على قرص الشمس جمالا أخَّاذًا، ولظهورها وتلاشيها دورة مدتها 11 سنة.

وأردف، أنَّ دورة الكلف الشمسية (مدتها 11 سنة) لا تظهر في سنتها الأولى أي بقع وتكون البقع في قمة حالاتها بعد 5 سنوات ونصف السنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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