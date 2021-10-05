الطيران المدني: 4 فئات مسموح لها بالسفر مباشرة إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وأوضحت، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن من يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب، وطلاب المنح.

ونوهت بأن الحجر المؤسسي يطبق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعوائلهم، كما يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.

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