«الجوازات»: ضبط 13 ألف مقيم غير نظامي في 3 سنوات.. وهذه طريقة تعاملنا معهم

الرياض - محمد عبدالله - قال اللواء صالح المربع، نائب مدير عام الجوازات، إن حملة وطن بلا مخالف حققت خلال الفترة الماضية ومنذ انطلاقها في عام 2018، نجاحًا باهرًا إذ نجحت في تقليل أعداد المقيمين غير النظاميين داخل حدود المملكة.

وأضاف المربع خلال حلوله ضيفًا على نشرة الرابعة على قناة العربية.نت، أن الحملة التي تقوم على اكتاف وزارة الداخلية وإدارة الجوازات نجحت في ضبط 13 الف مقيم غير نظامي من خلال عمليات دورية ناجحة، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع المضبوطين بشكل منهجي واضح؛ حيث يتم فحص أوراقهم ومن ثم البدء في إجراءات ترحيلهم.

وتابع: الآلية الإلكترونية التي يتم اتباعها ساهمت بشكل كبير في تقليل الأعداد والحد من انتشار ظاهرة المقيمين غير النظاميين.

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