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متحدث «الصحة» يكشف إمكانية إضافة جرعة لقاح كورونا ثالثة حتى ولو اختياريًا

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة أتاحت حاليًا الجرعة الإضافية «المنشطة» لفئات معينة، ثبت علميًا أنهم بحاجة لها، ممن يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو من لديهم زراعة أعضاء

وأوضح متحدث «الصحة»، في تصريحات لقناة «»، الثلاثاء، أن وزارة الصحة تستعد وتمهد حاليًا لتلقيح الفئات العمرية 60 عامًا فأكثر، ممن تجاوزوا 8 أشهر من الجرعة الثانية.

وحول إمكانية إضافة جرعة ثالثة حتى ولو اختياريًا، أشار العبدالعالي إلى إمكانية إضافة فئات أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعلن أولا بأولا عن أي تحديثات في هذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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