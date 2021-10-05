تنبيه من «توكلنا» بشأن الحاصلين على لقاح كورونا بالخارج

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد تطبيق توكلنا التأكيد على أهمية تسجيل الحصول على لقاح كورونا في حالة تلقيه من خارج المملكة.

وقال التطبيق، عبرَ حسابه الرَّسمي «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، إنَّه قي حال أخذ اللقاح من خارج المملكة للمواطن والمقيم يتم تسجيل اللقاح عبر الرابط اضغط هنا:

وتابع: أن الزائر الخليجي يمكنه تسجيل اللقاح في بوابة مقيم عبر الرابط اضغط هنا :

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للتطبيق من أحد المستفيدين قال فيه، أنا أخذت لقاح جانسين في اليمن كيف يمكن أن يتم اعتماده ولدي شهادة تثبت ذلك؟

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