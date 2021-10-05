«النيابة»: 4 عقوبات تنتظر من يقوم بتشغيل المتسلل إلى المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قالت النيابة العامة، إن تشغيل المتسلل إلى المملكة جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن من (٥) سنوات إلى (١٥) سنة، وغرامة مليون ريال، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وأوضحت، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنه تتم مصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون ريال).

وأوضحت النيابة العامة، أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

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