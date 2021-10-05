مركز سلامة المرضى يوضح حقائق مهمة عن سرطان الثدي

الرياض - محمد عبدالله - استعرض المركز السعودي لسلامة المرضى، عددًا من الحقائق المهمة حول سرطان الثدي، في إطار حملة شهر التوعية بهذا المرض.

وشارك المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إتفوجراف، داعيًّا للتعرف على المعلومات الخاصة بسرطان الثدي.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الصحة أن سرطان الثدي هو مجموعة غير متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعياً في الثدي، وينتشر تدريجيًّا إلى العقد اللمفاوية الإبطية ليصبح سرطانًا غازيًّا، ثم يمتد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى.

وأشار المركز السعودي لسلامة المرضى، إلى أن هناك بعض الحقائق يجب الإلمام بها حول مرض سرطان الثدي ومن بين هذه البيانات ما يلي:

- يأتي سرطان الثدي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا، عالميًّا، وإقليميًّا، ومحليًّا.

- سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشارًا على مستوى المملكة، وعند النساء.

- يعتبر سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعًا بين السيدات بعمر 40 عامًا فأكثر.

- أكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة؛ ما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العلاج.

- إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموجرام، يزيد وبشكل كبير من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.

من جانبها، بينّت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أهمية الكشف المبكر بالماموجرام في الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ومعالجته، ويتمثل ذلك فيما يلي:

- الكشف المبكر من أهم استراتيجيات الوقاية الثانوية.

- الهدف منه تشخيص سرطان الثدي بمراحل المرض المبكرة، وتسهيل وسائل الوصول لمزيد من إجراءات التشخيص والمعالجة في المستشفيات.

- يجرى الكشف المبكر من أجل تحسين نوعية ونتيجة معالجة حالات سرطان الثدي، وزيادة معدل الشفاء إلى أكثر من 95%، وخفض معدل الوفيات بنسبة قد تصل إلى 30%.

ولا يظهر سرطان الثدي في معظم الحالات أعراضًا في مراحله المبكر، وإنما تظهر الأعراض عندما يكبر وينمو.

ويحدث سرطان الثدي في بعض الأحيان تغيرات في مظهر الثدي، أو الإحساس به، وتشمل هذه التغيرات الأعراض والعلامات التالية:

- كتلة في منطقة الثدي، أو الإبط لم تكن موجودة سابقًا أو كتلة قد تغيرت.

- تغير في شكل الثدي أو حجمه.

- ألم جديد، مستمر ولا يزول، في الثدي أو الحلمة.

- تقشر، واحمرار، وانتفاخ، وتنقير أو تجعد، في مكان ما من جلد الثدي أو الحلمة.

- تغيرات في مظهر الحلمة (حلمة غائرة لم تكن كذلك فيما مضى).

- إفرازات من الحلمة.

وحثت وزارة الصحة، في حال ظهور أحد هذه الأعراض على ضرورة مراجعة الطبيب، وهذه الأعراض تحدث غالبًا بأسباب أخرى أكثر من السرطان.

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