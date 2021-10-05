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انطلاق مناورات «نسيم البحر 13» بين البحرية السعودية والباكستانية في إسلام أباد

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الرياض - محمد عبدالله - انطلقت في جمهورية باكستان اليوم , مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط نسيم البحر-13، بين القوات البحرية الملكية والقوات البحرية الباكستانية بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية لأول مرة في سلسلة تمارين نسيم البحر.

وأكد قائد التمرين اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أن مناورات نسيم البحر-13 تشمل جميع أبعاد العمليات البحرية كالحروب الجوية والسطحية وتحت السطحية والحرب الإلكترونية وحرب الألغام، وسيتم تنفيذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وكذلك تدريبات على ظهر السفن أثناء الإبحار وتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والصواريخ للسفن البحرية ومقاتلات القوات الجوية.

وتأتي مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع إف 15 إس إي وتقوم بتنفيذ رماية بصواريخ من نوع جو سطح على أهداف بحرية، وكانت إضافة كبيرة للتمرين وذلك لقيامها بالمهام الجوية المطلوبة لمساندة العمليات البحرية لسفن جلالة الملك المشاركة في مسرح عملياتها في بحر العرب.

جدير بالذكر أن مساندة القوات الجوية في تمرين نسيم البحر-13 هي للتدريب على تعزيز ودعم للاستراتيجية البحرية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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