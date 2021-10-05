تقييم آلي للبلاغات

أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، إتاحة الفرصة للمستفيد بإقفال البلاغ، في حالة معالجته من المختصين بخاصية التقييم الآلي، وتقديم الملاحظات والمرئيات للمساعد، في استمرارية التحسين وضمان المنتج وجودة الخدمات.

وأتاحت الأمانة وسائل تواصل تفاعلية، لتمكين المستفيدين، من التواصل إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارتها حضورياً، ومنها: التفاعل مع المستفيدين وخدمتهم إلكترونياً.

وأبان بوشل ارتباط منظومة الأمانة الإلكترونية، مع الأنظمة الداخلية والخارجية للأمانة، بالإضافة إلى بوابة الرسائل القصيرة للجوال «SMS» والإشعارات الإلكترونية، التي تصل إلى الموظف المسؤول عن الطلب، والمستفيد لمتابعة طلبه آليا، من خلال استقباله لرسائل الجوال أو زيارة بوابة الأمانة الإلكترونية، مما يسهم في التيسير عليه، وتقديم المعلومات الخاصة بمسار طلبه دون عناء.