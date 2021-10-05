24 مليون حبة كبتاجون ضبطت في شهرين

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الفترة من 1 أغسطس وحتى 1 أكتوبر الجاري، محاولة تهريب نحو 24.456.722 حبة من حبوب الكبتاجون، وتنوعت طرق التهريب من إخفائها في حبوب كاكاو وفي أرضية شاحنة وأدوات كهربائية منزلية مثل العجّانات وداخل الأحشاء البشرية. عمليات الإحباط 1 أكتوبر إحباط محاولة تهريب 12 مليون حبة عبر ميناء جدة 10 سبتمبر إحباط 4 محاولات لتهريب 1.121.722 حبة كبتاجون وردت في إرساليات عبر عدد من المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية. 27 أغسطس إحباط 6 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة من حبوب الكبتاجون بمنفذ الحديثة تم العثور عليها ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ، وتم إخفاؤها في أماكن مختلفة مثل الشكمان (أنبوب العادم الخاص بإحدى الشاحنات) وفي بطارية إحدى الشاحنات الأخرى وغيره. 13 أغسطس إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون عبر ميناء جدة بلغ عددها 1.600.000 1 أغسطس إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 8.735.000 عبر ميناء جدة، وتم ضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. أحشاء بشرية تم إحباط محاولة تهريب 2.685 كجم من المادة المخدرة (الكوكايين) في مطار الملك فهد الدولي بالدمام وذلك بإخفائها في كبسولات بلغ عددها 244 كبسولة داخل أحشاء 6 أشخاص.



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