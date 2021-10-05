السعودية | الظلام يخيم على حي النرجس بالرياض لأكثر من 12 ساعة.. ومواطنون يستغيثون: فرق الصيانة غير مؤهلة (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

يواجه أهالي حي النرجس شمال الرياض أزمة انفطاع الكهرباء منذ الساعة 8 صباحًا، وحتى الآن، حيث وثق مواطن المشكلة التي يعاني منها أهالي الحي في ظل استمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من 12 ساعة.

وأظهر الفيديو الذي حصلت عليه “المناطق” ظلام يخيم على الحي بالكامل في ظل انقطاع الكهرباء، حيث يشكو المواطن من استمرار الأزمة منذ الصباح الباكر وحتى الساعات الأولى من الليل.

وقال المواطن إن الكهرباء غير مستقرة حيث عادت للعمل 3 مرات وانقطعت بعدها مباشرة، ولا توجد إنارة، متسائلًا: أين المسؤولين في شركة الكهرباء أرجو اتخاذ إجراءات بشكل عاجل”.

وأكد المواطن أن محول الكهرباء الرئيسي انقطع منذ السابعة صباحًا وعاد للعمل في الواحدة ظهرًا، إلا أنه انفجر في الرابعة عصرًا، وحتى الآن لم يتم إصلاح العطل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تركيب أعمدة الإنارة في الحي منذ أكثر من سنة إلا أنها لم تعمل حتى الآن.

ولفت المواطن إلى أن الفرق القائمة على الصيانة غير مؤهلة حيث انفجر المحول الرئيسي مرتين وحدثت به مشكلات فنية تسببت في عطل كامل ويحتاج إلى تغييره”.