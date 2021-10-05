شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يُشارك في اجتماع «المجموعة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، مساء أمس، في اجتماع سفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بحضور المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين الأونروا فيليب لازاروني.

وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى إحاطة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا)، إلى جانب مناقشة أهم القضايا الدولية الراهنة وما تم تداوله من قبل رؤساء الوفود خلال المناقشات رفيعة المستوى للجمعية العامة.

كما قدم السفير المعلمي، الشكر لوفد ليبيا على رئاستها الشهر الماضي لأعمال المجموعة، متمنياً التوفيق لوفد فلسطين خلال رئاستها أعمال المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة لهذا الشهر.