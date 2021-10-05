شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم للمعلمين: أديتم عملكم بإخلاص وكنتم عند مستوى المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أهمية الرسالة السامية والجهود العظيمة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في سبيل العلم والمعرفة.

وقال آل الشيخ مخاطبا المعلمين لدى رعايته افتراضيا أمس فعاليات ملتقى «علمنا» الذي تنظمه جامعة القصيم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام،» كنتم عند مستوى الثقة والمسؤولية، وأديتم عملكم بإخلاص وتفان، وعملتم بجد ومثابرة، وبذلتم وسعكم لاستمرار الرحلة التعليمية بلا توقف، وتجاوزنا معا جميع الظروف الصعبة استجابة للأمانة وتحقيقا لخطط الدولة في التعامل مع الجائحة بوعي واقتدار».

ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في المملكة أثناء جائحة كورونا، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم الذي يحمل شعار (المعلم قلب التعليم النابض).

ولفت إلى أن مثل هذه الملتقيات ستسهم في إيجاد فضاء علمي يمكن الأساتذة والأقسام الأكاديمية من مناقشة القضايا العلمية المطروحة بفعالية تعكس الاهتمام الكبير الذي توجهه وتوليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم.

وحث آل الشيخ الطلاب والطالبات على تقديم الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات والالتزام بقيم الوفاء والاحترام لهم.

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