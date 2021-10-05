شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم للمعلمين: أديتم عملكم بإخلاص وكنتم عند مستوى المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال آل الشيخ مخاطبا المعلمين لدى رعايته افتراضيا أمس فعاليات ملتقى «علمنا» الذي تنظمه جامعة القصيم، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام،» كنتم عند مستوى الثقة والمسؤولية، وأديتم عملكم بإخلاص وتفان، وعملتم بجد ومثابرة، وبذلتم وسعكم لاستمرار الرحلة التعليمية بلا توقف، وتجاوزنا معا جميع الظروف الصعبة استجابة للأمانة وتحقيقا لخطط الدولة في التعامل مع الجائحة بوعي واقتدار».
ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات في المملكة أثناء جائحة كورونا، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم الذي يحمل شعار (المعلم قلب التعليم النابض).
ولفت إلى أن مثل هذه الملتقيات ستسهم في إيجاد فضاء علمي يمكن الأساتذة والأقسام الأكاديمية من مناقشة القضايا العلمية المطروحة بفعالية تعكس الاهتمام الكبير الذي توجهه وتوليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم.
وحث آل الشيخ الطلاب والطالبات على تقديم الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات والالتزام بقيم الوفاء والاحترام لهم.
من موضوعات الملتقى:
- المكون الأخلاقي في مهنة التعليم (رؤية فلسفية).
- أفكار معاصرة تثري مقرر التربية الفنية باستخدام مركب الريزن.
- درس التربية البدنية عن بعد (حلول ومقترحات).
- المعلم الباحث في ظل الأزمات.
- بناء بيئة تعليمية آمنة وداعمة لتعلم ذوي الإعاقة.
- إعداد وتحفيز التعليم لطلاب الصفوف الأولية بعد الجائحة.
- أدوار المعلم في البناء الشامل للمتعلمين في القرن الـ21، والمعلم القدوة.
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