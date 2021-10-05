مانجا الصغار تجربة إبداعية في معرض كتاب الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم معرض الرياض الدولي للكتاب المقام في واجهة الرياض حتى 10 من أكتوبر الحالي مجموعة من الفعاليات الثقافية تمثل تطورا نوعيا بارزا تحت شعار «وجهة جديدة، فصل جديد» . وتهدف مبادرة المانجا العربية للصغار التي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام إلى إثراء المحتوى العربي بين الأجيال، ودعم هواية القراءة وأهمية نشرها بما يتوافق مع قيمنا وثقافتنا، ومن أبرز إصداراتها مجلة المانجا العربية للصغار، والتي تستهدف القراء ما بين 10 إلى 15 عاما، وهي مجلة تحتوي على خمس قصص مصورة متسلسلة، ثلاث منها صنعت بالمملكة، وهي الولد الضب، وبسة واستكشاف الطاقة.



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