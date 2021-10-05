السعوديون أقل بطالة في قطاع الخدمات والمواطنات الأعلى

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ففي حين كانت البطالة بين السعوديين من حملة مؤهل الثانوية العامة هي الأعلى بمعدل 7.5، كانت البطالة بين السعوديات من حملة مؤهل البكالوريوس هي الأعلى بمعدل 14.3.
كذلك تفاوتت البطالة بحسب التخصص الدراسي بين الذكور والإناث بشكل لافت، ففي حين كان المتخصصون السعوديون في قطاع الخدمات الأقل بطالة بين كل التخصصات الدراسية الأخرى بمعدل 1.5، كانت السعوديات المتخصصات في ذات القطاع هن الأكثر بطالة بمعدل 37.6 مقارنة بمعدلات بطالة المتخصصات في مجالات دراسية أخرى. أما التخصص الدراسي الذي كان الذكور فيه الأكثر بطالة فهو العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بمعدل7.7.
ويلاحظ من البيانات أن البطالة بين السعوديات ما زالت أعلى بفارق واضح مقارنة بالبطالة بين السعوديين.
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