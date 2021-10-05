السعوديون أقل بطالة في قطاع الخدمات والمواطنات الأعلى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين لأدنى مستوياته منذ سنوات إلى 11.7 بحسب بيانات الربع الثاني لسوق العمل السعودي لعام 2021م، اتضح من ذات البيانات تفاوت واضح بين المجالات التي تكثر أو تقل فيها البطالة بين السعوديين الذكور والإناث بحسب المستوى التعليمي والتخصص الدراسي.

ففي حين كانت البطالة بين السعوديين من حملة مؤهل الثانوية العامة هي الأعلى بمعدل 7.5، كانت البطالة بين السعوديات من حملة مؤهل البكالوريوس هي الأعلى بمعدل 14.3.

كذلك تفاوتت البطالة بحسب التخصص الدراسي بين الذكور والإناث بشكل لافت، ففي حين كان المتخصصون السعوديون في قطاع الخدمات الأقل بطالة بين كل التخصصات الدراسية الأخرى بمعدل 1.5، كانت السعوديات المتخصصات في ذات القطاع هن الأكثر بطالة بمعدل 37.6 مقارنة بمعدلات بطالة المتخصصات في مجالات دراسية أخرى. أما التخصص الدراسي الذي كان الذكور فيه الأكثر بطالة فهو العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بمعدل7.7.

ويلاحظ من البيانات أن البطالة بين السعوديات ما زالت أعلى بفارق واضح مقارنة بالبطالة بين السعوديين.