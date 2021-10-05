شكرا لقرائتكم خبر خدمة لقياس جمهور التلفزيون في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لأهميته في توفير بيانات موثوقة وذات معايير عالية لتمكين ودعم نمو قطاع الإعلام والبث في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومجلس صناعة الإعلان الذي يضم قادة البث والإعلان والإعلام عن تكليف شركة Media Rating Company (MRC)، للعمل على تقديم خدمة قياس الجمهور (TAM) في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الجمهور السعودي يشكل للمعلنين جزءا كبيرا من المستهلكين في المنطقة، لذلك أصبح قياس الجمهور أكثر أهمية للحصول على معلومات دقيقة تمكن أصحاب البث والمعلنين ووكالات الإعلان من تطوير المحتوى والتخطيط لحملات فعالة وموجهة للوصول إلى الجمهور المناسب.

وقد اختيرت شركة Nielsen - وهي شركة عالمية متخصصة ولديها خبرة واسعة في مجال قياس الجمهور التلفزيوني والرقمي TAM - لبناء هذه الخدمة في المملكة.

وتعـد Nielsen حاليا أكبر مزود دولي لخدمات قياس الجمهور TAM، وتغطي 40 سوقا على مستوى العالم، وتعمل بشكل مستمر على تطوير تقنياتها للتأكد من بقائها في طليعة مزودي خدمة قياس الجمهور.

وتشترك كل من MRC و Nielsen في العمل على إنشاء مجموعة بيانات مشتركة لقطاع الإعلان والإعلام لاستخدامها من قبل مقدمي خدمات البث التلفزيوني.

وبدأت الشركة الإعداد التشغيلي لتقديم الخدمة بالمملكة، وستتوفر البيانات الأولية قبل حلول شهر رمضان المقبل.

ويعد القياس منهجية بحث إعلامي مكرسة لتحديد حجم الجمهور ومعرفة خصائصه مثل (الفئة العمرية، والمنطقة الجغرافية...)، وقياس كيفية استخدام المستهلك للمحتوى التلفزيوني.