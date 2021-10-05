تقويم التعليم والألكسو تبحثان سبل التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) أمس، في مقر الهيئة بالرياض سبل التعاون، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي لـ»الألكسو» هاني المقبل.

ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمدير العام للمنظمة والوفد المرافق له، بعدها جرى تقديم عرض مختصر عن الهيئة والمراكز التابعة لها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى عرض مجالات وسبل التعاون المقترحة بين الجانبين.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي الهيئة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).