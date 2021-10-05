تقويم التعليم والألكسو تبحثان سبل التعاون

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ورحب رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمدير العام للمنظمة والوفد المرافق له، بعدها جرى تقديم عرض مختصر عن الهيئة والمراكز التابعة لها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى عرض مجالات وسبل التعاون المقترحة بين الجانبين.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي الهيئة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
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