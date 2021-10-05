55 فكرة تسويقية ملهمة تعزز معرفة المهتمين والمتخصصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن في معرض الرياض الدولي للكتاب أخيرا كتاب (55 فكرة تسويقية: أفكار ملهمة ومباشرة من السوق) للكاتب الدكتور محمد حطحوط، الذي يحمل في طياته عددا من الأفكار الملهمة للمهتمين بأساليب التسويق الحديثة.

ولاقى الكتاب إقبالا واسعا بجناح «دار تشكيل» خلال أيامه الأولى، وما تزال مبيعاته تتصدر الكتب الأكثر مبيعا في الجناح.

وأوضح الكاتب حطحوط لـ»مكة»، أن هذه الأفكار التسويقية ملهمة لمحبي الجديد في التسويق، من مهتمين ومتخصصين، وكتبت بلغة سهلة ومباشرة لغير المتخصص، فلا يتطلب لقراءته معرفة سابقة. وبالإمكان الحصول على نسخة من الكتاب مباشرة من خلال جناح دار تشكيل بالمعرض، إضافة للطلب من خلال الموقع الالكتروني للدار والتطبيق التابع لها، لإيصاله للقارئ محليا ودوليا، وهو متاح كذلك في تطبيق جاهز تحت متجر باسم (جاهز تقرأ)، حيث يتم توصيل الكتاب في أقل من ساعة.

من جهته أعرب المدير العام لدار تشكيل معجب الشمري، أن الدار تشارك بـ389 إصدارا أدبيا ومعرفيا ومجالات أخرى شتى، ولاقت قبولا واسعا بين الزوار والقراء لاستقطابها أبرز المؤلفين والأدباء في الساحة العربية والمحلية. وأضاف أنهم في الدار يعتزون بالثقة الكبيرة التي توليها مملكة الثقافة للمشاريع الأدبية.

يشار إلى أن المعرض يسهم بشكل فعال للتطوير اللازم لمواكبة رؤية المملكة 2030 المعززة والمحفزة لصناعة الثقافة، باعتبارها من مقومات جودة الحياة، حيث تشرف هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن إحدى الهيئات المتعددة الثقافية لوزارة الثقافة، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم وإشراف المعرض.