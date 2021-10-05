السماح لفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت الجهات المعنية لـ4 فئات بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـا خارجها قبل الدخول إلى الأراضي السعودية.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحد من انتشار فيروس كورونا، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، لفئات محددة، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي.

ويستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما تم رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقا.

وبين أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

الفئات:

1 - أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد.

2 - المعلمون والمعلمات في التعليم العام.

3 - الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب.

4 - طـلاب المـنح.