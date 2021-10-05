شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يطلع على برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع نزلاء السجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل التقرير السنوي لسجون المنطقة، المتضمن ما شهدته الإصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية، التي تسهم في إعادة تأهيل النزلاء، وذلك خلال استقباله في الإمارة بجدة أمس، مدير سجون المنطقة، اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي.

كما استمع إلى نبذة عن التقرير، المتضمن إعادة توظيف العاملين واعتماد جائزة الإبداع والتميز الإداري، والاتفاق مع الجامعات لتقديم برامج تدريبية وتعليمية للنزلاء وللعاملين.

إلى ذلك يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، الرئيس الفخري لمنتدى الجوائز العربية غدا الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وسيكرم خلال افتتاح أعمال المنتدى 8 من رواد الجوائز العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، بحضور ممثلي 23 جائزة عربية.

وتحمل هيئة جائزة الملك فيصل العالمية أهدافا سامية تسهم في خدمة الإسلام والبشرية، إلى جانب دعمها للعلماء، فيما يأتي في مقدمة أولوياتها خدمة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم وحثهم على المشاركة في كل ميادين الحضارة، إضافة إلى جانب إثراء الفكر الإنساني والمساهمة في تقدم البشرية عبر تطوير بيئة عربية محفزة للإبداع والتميز، فيما كرمت الجائزة على مدى 43 عاما 275 فائزا يمثلون 43 جنسية حول العالم في مختلف العلوم. إلى ذلك يوقع الأمير خالد الفيصل، اليوم بمعرض الرياض الدولي للكتاب، ديوانه الجديد «أبيات» الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرد ومتجدد.

وسيزور أمير منطقة مكة المكرمة في معرض الكتاب الموقع الالكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية لسموه، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري، وتحوي أعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، كما تتضمن سيرته الذاتية ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، إضافة إلى مقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عن الأمير خالد الفيصل.

كما يكرم معهد العالم العربي في باريس اليوم الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده وإسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما يدشن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية.