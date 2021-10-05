محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة. في 24 ساعة.. قطر تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-05 أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة. 05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 06:52 PM أعلنت قطر اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات الـ24 الماضية. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 237048 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم في المقابل تسجيل 99 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 235402 حالة. ، في 24 ساعة.. قطر تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا و99 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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