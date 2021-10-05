، فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - في محطة مترو أنفاق بنيويورك

في مدينة نيويورك الأمريكية، أظهرت كاميرات المراقبة في محطة مترو أنفاق "تايمز سكوير"، لحظة دفع امرأة لسيدة باتجاه القطار القادم.

وفي الفيديو الذي بثته شرطة نيويورك، ظهرت امرأة وهي تدفع سيدة أخرى من الرصيف إلى القطار عند اقترابه من المحطة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقد نُقلت السيدة إلى مستشفى قريب من المحطة، بعد إصابتها بجروح في الوجه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن مرتكبة عملية الدفع لا تزال طليقة، وتواصل قوات الشرطة البحث عنها بعد تعميم أوصافها.