شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الخدمة الرقمية لفرش ورفع السجاد بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شؤون المسجد النبوي اليوم، الخدمة الرقمية لفرش ورفع السجاد في المسجد وساحاته.

وتمكن هذه الخدمة الإدارات الميدانية في المسجد النبوي من معرفة الطاقة التشغيلية لأعداد الزوار والمصلين، وتصنيف المواقع التي تتعرض لأشعة الشمس بحيث يفرش السجاد فيها ليلاً، إضافة لتنظيم الحشود والاستعداد لها لتوسيع المسارات وتحويلها عن مناطق الكثافة وزيادة المساحة المخصصة للمصليات، وتشمل الخدمة الأعمال الميدانية في المواقع كالصيانة وجلي الرخام ، كما تتوفر خاصية تنبيهات الأحوال الجوية كهطول الأمطار والحالات الغبارية.

وتهدف الخدمة الرقمية إلى الوصول إلى الخدمة بسرعة عالية، وتعد من الخدمات التفاعلية بين الإدارات المعنية وتساعد على تنسيق الجهود تسهيلاً على الزائرين، لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.