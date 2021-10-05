شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لرجال حرس الحدود تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي تهريب 161 كجم من مادة الحشيش المخدر و26.3 طنا من القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك، وهم 26 متهما، 17 مواطنا و9 مخالفين لنظام أمن الحدود، بينهم 6 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسية اليمنية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.