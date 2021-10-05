شكرا لقرائتكم خبر 19 مليون ريال لرفع مستوى جودة الحياة وتحسين المرافق بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود الأمانة؛ للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين المرافق العامة بمكة المكرمة، أرست أمانة العاصمة المقدسة عددا من المشروعات التنموية مع شركات وطنية مختصة في المقاولات العامة والصيانة.

وجاءت العقود ضمن مجالات صيانة الطرق والمرافق العامة والاتصالات، حيث أبرمت عقدا لصيانة ممرات المشاة بمكة، بملغ 10.369.665 ريالا، لمدة 36 شهرا ميلاديا؛ لتحقيق أعلى مستوى من عناصر السلامة المرورية الآمنة للمشاة، وأنسنة المدن، ورفع مستوى جودة الحياة.

كما أبرمت الأمانة عقدا آخر لتشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه، والملاحق بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة، بمبلغ 5.482.538 ريالا، لمدة 24 شهرا ميلاديا، ضمن خطتها التشغيلية لتهيئة مداخل العاصمة المقدسة، وتجهيز مجمعات دورات المياه الموجودة بالمواقف العامة، إضافة إلى تشغيل وصيانة السنترال بمبنى الأمانة والبلديات الفرعية، والإدارات المركزية، لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ 3.489.162 ريالا.

من جهة ثانية رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها، استعدادا للتعامل مع الحالة المناخية المتوقعة بمنطقة مكة وفقا للنشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، عبر تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية المجدولة للتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه السيول والأمطار، حيث تم تجهيز 52 صهريجا لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافا، و89 شاحنة متنوعة الاستخدامات، إلى جانب مشاركة الإدارة العامَّة للنظافة بأكثر من 500 عامل نظافة؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.

إلى ذلك كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية على الباعة الجائلين في سوق الخالدية العشوائي ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأشارت الأمانة إلى مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الخضراوات والفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية البر لحفظ النعمة وإتلاف الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدة حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها.

كما صادرت بلدية غزة الفرعية 92 كجم من الحلويات مجهولة المصدر، إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومواد غذائية معاد تجميدها ومخزنة بطريقة سيئة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جهة أخرى ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية 200 عبوة زمزم مخزنة في شاحنة، بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم توفر الشروط والمواصفات المطلوبة للتخزين، حيث تم اتخاذ اللازم حيالها، بحسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

3 عقود أبرمتها أمانة العاصمة المقدسة:

صيانة ممرات المشاة

بتكلفة 10,369,665 ريالا

لمدة 36 شهرا ميلاديا

تشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه، والملاحق بمواقف حجز السيارات بمداخل مكة

بتكلفة 5,482,538

لمدة 24 شهرا ميلاديا

تشغيل وصيانة السنترال بمبنى الأمانة والبلديات الفرعية، والإدارات المركزية

بتكلفة 3,489,162

لمدة 3 سنوات