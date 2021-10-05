شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة: جرعتا اللقاح مهمتان جدا للوقاية من متحورات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، واصفا الأمر بالمهم جدا للحماية من المتحورات.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس «إن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة».

من جهة ثانية أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 36 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. ‏ ‏

إصابة جديدة 42

حالة حرجة 163

إجمالي الوفيات 8730

حالات الشفاء 536,406

حالة شفاء جديدة 36

حالات وفاة 3

إجمالي الإصابات 547,357