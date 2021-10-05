شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة: جرعتا اللقاح مهمتان جدا للوقاية من متحورات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس «إن المواعيد متاحة في جميع مراكز اللقاحات حول المملكة».
من جهة ثانية أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وشفاء 36 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إصابة جديدة 42
حالة حرجة 163
إجمالي الوفيات 8730
حالات الشفاء 536,406
حالة شفاء جديدة 36
حالات وفاة 3
إجمالي الإصابات 547,357
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