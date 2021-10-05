إغلاق مطعم مخالف في بغدادية جدة

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وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء «البغدادية» تمكنوا من ضبط الموقع المخالف وهو عبارة عن مطعم يمارس نشاط تحضير وتجهيز الأطعمة في بيئة غير صحية وتدن في مستوى النظافة الشخصية للعمالة، وعدم الاهتمام بنظافة أدوات تحضير الطعام، فضلا عن انتهاء صلاحية بعض المواد المستخدمة وعدم وجود كروت صحية للعمالة، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الموقع والعمالة المخالفة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.
كما أغلقت الأمانة وبلدياتها التابعة لها خلال اليومين الماضيين 28 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال 6613 جولة رقابية نفذتها الأمانة مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 32 مخالفة.
مخالفات مرصودة:
- عدم الالتزام بالتباعد
- عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح
- التساهل في قياس حرارة العملاء
- التساهل في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا
- عدد من مخالفات التعليمات الوقائية
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