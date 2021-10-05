1226 بلاغا عن حوادث بالعاصمة المقدسة خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في سبتمبر الماضي 6683 بلاغا إسعافيا تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية. وسجلت الغرفة 2468 بلاغا من الحالات المرضية المختلفة، فيما سجلت الحوادث بأنواعها 1226 بلاغا، وسجلت 2989 حالة أخرى. يذكر أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق إسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم 9 لغات ويوجد به خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة كما يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم.

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