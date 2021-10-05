ضبط شخصين جمعا مليوني ريال مجهولة المصدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مواطنا ومقيما تورطا في جمع مليوني ريال مجهولة المصدر وإيداعها في حسابات بكنية لمؤسسات خاصة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لجمعهما أموالا مجهولة المصدر بلغت «2,120,000» ريال، وإيداعها حسابات بنكية لمؤسسات خاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.



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