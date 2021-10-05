القبض على مخالفين سطوا على منازل في أبوعريش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على مخالفين سطوا على منازل في أبوعريش. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا بالسطو على منازل بمحافظة أبو عريش، وسرقة ما تحويه من مقتنيات ثمينة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.



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