القتل تعزيرا لمواطن شارك في خلية إرهابية لزعزعة الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في مواطن بالدمام بالمنطقة الشرقية، شارك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن مسلم بن محمد المحسن - سعودي الجنسية - أقدم على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة مالتوف من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة انطوت عليه من تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد حكم عليه بالقتل تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.