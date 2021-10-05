، ناشرون سعوديون يناقشون واقع صناعة النشر المحلي في مؤتمر الناشرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ندوة بعنوان "لقاء الناشرين في المملكة العربية السعودية

اختتم مؤتمر الناشرين أعماله اليوم، بندوة بعنوان "لقاء الناشرين في المملكة العربية السعودية"، وذلك على مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب في مقر واجهة الرياض.



وأوضحت المؤسس، الرئيس التنفيذي لدار كادي ورمادي ثريا بترجي في مستهل الندوة أن عملية النشر في المملكة توازي النشر في مختلف أنحاء العالم، ونطمح الوصول إلى مستوى تنافسي أعلى حتى تكون الريادة في صناعة النشر، منوهة بأن الحلقة الذهبية للنشر تبدأ من صانع المحتوى، ثم التصميم والإخراج، وبعدها الطباعة والتوزيع.



من جانبه كشف الرئيس التنفيذي لدار تشكيل معجب الشمري أن صناعة النشر في المملكة تعيش حالة تحول مدهشة بداية من سلاسة وصول العمل من عند الكاتب وحتى المكتبة، مع الأهمية في تتبع كل مراحل النشر حتى نطور كل جزء على حدة.

وأضاف أن المحافل الدولية والمعارض تحفز الحراك والحماسة في دور النشر، ومعرض الرياض الدولي للكتاب دلالة ملموسة على قدرة هذا الكرنفال في تحفيز الكاتب والناشر على تقديم المزيد، وخلق تنافسية تسند وترفع جودة العطاء من كل دار نشر.

في حين أوضح المؤسس والمدير التنفيذي لدار محمد بابلي بأن تطوير صناعة النشر السعودية تبدأ من التنويع في المواضيع والترجمة بشكل أوسع، مشيراً إلى أن محفزات حضور عدد أكبر من الناشرين في الأسواق العربية يبدأ من تفعيل القراءة، ويحدث ذلك من خلال ربط الطفل بالكتاب، وهو ما يمكنه تحقيق التوسع ونهضة أكبر.



من جهته أوضح مدير دار نشر جامعة الملك سعود الدكتور مفلح الشقيري أن المكتبة المتخصصة تختلف عن المكتبات التجارية، وأن دورة العمل فيها تتضمن لجان تحكيم وضوابط مختلفة مع مراعاة القيمة العملية وحاجة المجتمع.

وابان أن جزءاً من تطوير صناعة الناشر يختص بالعلاقة بين الناشر والمؤلف، من خلال التوسع في العقود، وبدلاً من شراء حقوق العمل إلى الشراكة والاستكتاب، مع أهمية ملاحظة أن النشر الأكاديمي ينحاز لاعتبارات أكثر تخصصية، ولكن جميع الكتب تتطلب مستوى جودة يليق بالمتلقي.



يذكر بأن مؤتمر الناشرين الأول أقيم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب المقام حالياً في واجهة الرياض، ويأتي المؤتمر بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو أول مؤتمر من نوعه يقام في المملكة لبحث تحديات صناعة النشر المحلية والإقليمية والدولية، بمشاركة خبراء وقيادات في صناعة النشر من مختلف دول العالم.