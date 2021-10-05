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شرطة القصيم : القبض على مواطن يقود مركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية

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محمد بن مسعود - الدمام - قام بتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وأكد السحيباني أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 08:59 PM

قام بتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية

شرطة القصيم : القبض على مواطن يقود مركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب عدة مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وأكد السحيباني أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

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المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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