، عضل "خمسينية" بمكة ينتهي بنقل الولاية للمحاكم الشرعية لتزويجها.. و"المحامية" تُعلِّق ،

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة بنقل ولاية امرأة، تبلغ من العمر 57 عامًا، إلى المحاكم الشرعية لتزويجها بعد أن عضلها أحد إخوانها طيلة السنوات الماضية، ومنعها من الزواج.

جاء ذلك بحسب ما أوضحته وكيلة المرأة، المحامية أسماء الزهراني، التي أوضحت لـ"الخليج 365" أن العضل هو امتناع الولي عن تزويج موليته، وهو أمر محرم بالإجماع.

وأضافت: "العضل من القضايا المنظورة بمحاكمنا. فالمعمول به أن الزواج لا يتم إلا بولي وإلا أصبح الزواج باطلاً، غير أنه استثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته بدون وجه حق، وبدون سبب مقنع؛ فالمحكمة تُسقط الولاية، وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء".

وبحسب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية، فإن المحكمة قررت نقل الولاية من الولي بعد ثبوت عضله لها، ونقل الولاية إلى المحاكم الشرعية.