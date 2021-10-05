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أكدت الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن ابي طالب.
وتفصيلًا قالت إدارة المرور: إن السائق كان أثناء الحادثة بحالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية، مؤكدة أنه تمت إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قد أوضح أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعناية متقدمة والقيادة الميدانية.
وبيّن السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات منها 4 حالات وفاة و5 إصابات؛ حيث تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 08:52 PM
تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن أبي طالب"المرور": المتسبب في حادث المدينة كان بحالة غير طبيعية ورخصة الشاحنة منتهية
أكدت الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن ابي طالب.
وتفصيلًا قالت إدارة المرور: إن السائق كان أثناء الحادثة بحالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية، مؤكدة أنه تمت إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.
وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قد أوضح أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب - مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعناية متقدمة والقيادة الميدانية.
وبيّن السهلي أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الاسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات منها 4 حالات وفاة و5 إصابات؛ حيث تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.
، "المرور": المتسبب في حادث المدينة كان بحالة غير طبيعية ورخصة الشاحنة منتهية ،
المصدر : الخليج 365
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