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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الاجتماع المناطقي للربع الثالث من عام 2021م برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، ومشاركة وكيل الوزارة للخدمات المساندة والفروع ياسر بن عبدالرحمن البابطين، وبحضور المساعدين للعمل والتنمية والعمليات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفروع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، وذلك بمقر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة.
وجرى خلال اللقاء عرض محاور عدة، من أبرزها حديث مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بالمنطقة، الأستاذ أحمد السناني، عن دور وحدة العلاقات بالفرع، ووضع خطة للإدارات لتوثيق الأخبار، ثم تحدث سامي العمري من إدارة الموارد البشرية بفرع الوزارة بالمنطقة عن الفئات التي يشملها الاستثناء لغير المحصنين بجرعات لقاح كورونا، وطريقة تعديل الحالة في توكلنا.
وأوضح المهندس ياسر المزيني من إدارة المشاريع بالفرع دور الإدارات فيما يخص المستخلصات، وآلية رفعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لها.
وانتهى الاجتماع بحوار مفتوح ومناقشات فعالة، والرد على الاستفسارات والمداخلات مع الحضور، التي أثرت الاجتماع. فيما خرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات للتطوير والارتقاء بأداء الفروع، وتحسين جودة خدماتها.
واختتم المهندس عبدالله الصاعدي بتأكيد أهمية ما طُرح من محاور، وضرورة العمل على التطوير المستمر لدى فروع الوزارة بالمنطقة، الذي بدوره ينعكس على المنطقة بأكملها.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 08:33 PM
جرى استعراض الفئات التي يشملها الاستثناء لغير المحصنين وطريقة تعديلها بـ"توكلنا""الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تبحث تطوير أداء الفروع وتحسين جودة خدماتها
عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الاجتماع المناطقي للربع الثالث من عام 2021م برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، ومشاركة وكيل الوزارة للخدمات المساندة والفروع ياسر بن عبدالرحمن البابطين، وبحضور المساعدين للعمل والتنمية والعمليات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والفروع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة، وذلك بمقر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة.
وجرى خلال اللقاء عرض محاور عدة، من أبرزها حديث مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بالمنطقة، الأستاذ أحمد السناني، عن دور وحدة العلاقات بالفرع، ووضع خطة للإدارات لتوثيق الأخبار، ثم تحدث سامي العمري من إدارة الموارد البشرية بفرع الوزارة بالمنطقة عن الفئات التي يشملها الاستثناء لغير المحصنين بجرعات لقاح كورونا، وطريقة تعديل الحالة في توكلنا.
وأوضح المهندس ياسر المزيني من إدارة المشاريع بالفرع دور الإدارات فيما يخص المستخلصات، وآلية رفعها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لها.
وانتهى الاجتماع بحوار مفتوح ومناقشات فعالة، والرد على الاستفسارات والمداخلات مع الحضور، التي أثرت الاجتماع. فيما خرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات للتطوير والارتقاء بأداء الفروع، وتحسين جودة خدماتها.
واختتم المهندس عبدالله الصاعدي بتأكيد أهمية ما طُرح من محاور، وضرورة العمل على التطوير المستمر لدى فروع الوزارة بالمنطقة، الذي بدوره ينعكس على المنطقة بأكملها.
، "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تبحث تطوير أداء الفروع وتحسين جودة خدماتها ،
المصدر : الخليج 365
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