خبير أرصاد يحدد آثار بقايا إعصار شاهين على الحدود السعودية العمانية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد خبيرُ الأرصادِ العُمَاني زاهر الشقصي، طبيعةَ بقايا إعصار «شاهين» على الحدودِ العُمَانيَّةِ السُّعُودِيَّةِ.

وقال «الشقصيُّ»، عبرَ حِسابه الشَّخصي بموقع «تويتر»، إنَّ بقايا الأعصار «شاهين» الآن الحدودِ العُمَانيَّةِ السُّعُودِيَّةِ، وتحديدًا بمحافظة «ظفار».

وتابع: يُلاحظ تواجد ضغط منخفض وتكاثف السحب الممطرة أحيانًا، ويتضح دوران السحب ولو بشكل غير منتظم حول موقع الضغط المنخفض.

كان المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان، أعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين.

وأظهرت مراكز التنبؤات، تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع تلاشيه التدريجي.

ودعت هيئة الطيران المدني العمانية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن المناطق المنخفضة.

اقرأ أيضًا:

عُمان.. مشاهد من الأضرار المادية بولاية الخابورة بعد تعرضها للعاصفة المدارية شاهين