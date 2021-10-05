نصائح بطرق موفرة لاستخدام سخانات المياه مع قدوم الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - نصح المهندس معبدالله العنزي، باتباع طرق موفرة مع استخدام سخانات المياه مع قدوم الشتاء.

وقال العنزي، خلال لقائه المذاع على قناة السعودية، إنه يفضل التركيز عند الاستخدام وضبط درجة حرارة السخان على 60 درجة مئوية؛ لأن المستخدم سيضطر إلى خلط المياه في حالة ضبط السخان على درجة أعلى.

وتابع: يفضل أيضًا ملاحظة سعة السخان واختيار سعة مناسبة؛ لكي لا يقوم السخان بتسخين سعة أكبر من حاجة الشخص؛ ما يؤدي إلى إستهلاك أكثر للطاقة.

وكانت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) حثت على اطفاء سخانات المياه عند عدم الحاجة لاستخدامها.

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