بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديده.. ماذا نعرف عن برنامج الرهن الميسر؟

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر.

وبأتي التمديد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17/7/1439هـ.

ماذا نعرف عن برنامج الرهن الميسر؟

وبدأ تطبيق برنامج «الرهن الميسّر» للتمويل العقاري وأظهر فاعليته في تسريع إجراءات حصولهم على الدعم السكني، والتوسّع في طرح المنتجات العقارية في قطاع الإسكان؛ حيث يستهدف البرنامج رفع نسب تملك المساكن.

ويشمل البرنامج تقديم صندوق التنمية العقاري ضمانا ماليا إلى البنوك أو شركات التمويل تعادل قيمته 5% من الدفعة الأولى، وتخفيض نسبة الدفعة الأولى من 15% إلى 10% من قيمة العقار، وبحد أقصى 120 ألف ريال؛ ما يخفض تكلفة التمويل ويسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.

ينطبق الرهن الميسر على من تسري عليه شروط الدعم السكني، وهي أن تكون لديه عائلة، ويتجاوز عمره 25 عامًا، وألا يملك منزلًا صالحًا للسكن.

ووفق برنامج «الرهن الميسّر» تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15% من قيمة العقار المموّل للمستفيدين على شكل وديعة لدى المموّل العقاري.

ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70% من قيمة العقار المموّل عند المنح, بحيث يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

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