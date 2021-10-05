هل طحن أقراص الفوليك وإضافتها إلى الشامبو تفيد الشعر؟.. «الغذاء والدواء» تحسم الجدل

الرياض - محمد عبدالله - علقت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله بشأن طحن أقراص حمض الفوليك وإضافتها إلى عبوة كاملة من الشامبو واستخدامها بشكل يومي بزعم أن ذلك مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات ومنع الشيب وإعطاء اللمعان مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيمائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر، بالإضافة إلى أن ممارسة خلط المواد الكيميائية أو المستحضرات الدوائية مع منتجات التجميل تتم عن طريق منشأة مرخصة وبنسب محددة.

وأوضحت أن نشر طرق خلط وتصنيع المنتج التجميلي في وسائل الإعلام بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، يعد مخالفاً لاشتراطات نظام منتجات التجميل الذي يحصر هذا النشاط على المنشآت المؤهلة والتي تم إدراجها كمصانع او مستودعات مستوفية لشروط الإدراج.

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